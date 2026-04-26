Билет в одну сторону: Орбан может готовить план побега в США, –журналист
- Журналист Саболч Пани предположил, что Виктор Орбан может планировать переезд в США из-за политических рисков в Венгрии.
- На парламентских выборах 2026 года партия Орбана "Фидес" потерпела поражение, уступив оппозиционной силе "Тиса" под руководством Петера Мадьяра.
Пока действующий премьер Венгрии Виктор Орбан может рассматривать США как возможное место для выезда в случае политических рисков. Такие предположения появились на фоне его последних решений относительно парламентского мандата.
Об этом венгерский журналист-расследователь Саболч Пани написал в соцсетях, комментируя последние политические решения венгерского лидера.
Что может планировать Орбан?
Венгерский журналист-расследователь заявил, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может готовить для себя вариант выезда в США как потенциальное убежище в случае проблем с правосудием на родине.
К слову. Премьер Венгрии имеет тесные политические контакты с президентом США Дональдом Трампом, который ранее публично поддерживал его на выборах. Кроме того, Орбан активно выстраивал связи с представителями американских правых политических кругов, что также может влиять на его потенциальные планы.
Кроме того, Орбан объявил, что не будет брать депутатский мандат в новом составе парламента, а значит – не будет иметь иммунитета. Также перенесены выборы руководства партии "Фидес" на июнь. По словам журналиста, эти шаги совпадают с информацией о возможной поездке Орбана в США летом.
Обратите внимание! Поражение Орбана на выборах не сможет повлиять на Россию, хотя это был несомненно удар для Кремля. Военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк объяснил для 24 Канала, что российский диктатор будет искать новые инструменты влияния на Европу. В частности, россияне активнее будут искать новые политические силы, чтобы и в дальнейшем подрывать единство Евросоюза.
Как Виктор Орбан проиграл выборы?
На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном потерпела историческое поражение. Победу одержала оппозиционная сила "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, которая получила конституционное большинство в парламенте.
По результатам подсчета почти всех голосов, "Тиса" получила 141 мандат, тогда как "Фидес" получила лишь 52. Эти выборы фактически завершили длительный период политического доминирования Орбана, который непрерывно возглавлял правительство с 2010 года.
Сам политик признал поражение, назвав результат "болезненным". В то же время стремительный успех Петера Мадяра, бывшего соратника Орбана, стал одним из ключевых феноменов кампании – ему удалось консолидировать протестный электорат и предложить альтернативу действующей власти.
Выборы также отметились рекордной явкой, а после объявления предварительных результатов выборов улицы городов Венгрии взорвались празднованиями.