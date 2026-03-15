"Шантажом и блокадой Венгрию не сломать": Обран резко обратился к Украине

В Венгрии состоялся Марш мира, к мероприятию присоединились, в частности, премьер-министр страны Виктор Орбан, а также глава МИД Петер Сийярто. Они сделали ряд дерзких заявлений и в отношении Украины, ведь считают, якобы Киев пытается втягивать Европу в войну.

Об этом говорится в материале венгерского медиа Vilaggazdasag. Там также осветили отношение Будапешта к поддержке Киева со стороны ЕС.

Что Орбан сказал относительно Украины?

Венгерский премьер-министр заявил, что Будапешт якобы снова выдержал политическое давление со стороны Киева и Брюсселя. По его словам, Венгрия не позволит втянуть себя в войну в Украине, сохранит собственную социальную политику, экономические достижения и конституционные принципы.

Орбан отметил, что венгерская власть не допустит участия своих граждан в боевых действиях, заявив, что "венгерские сыновья не будут воевать за Украину".

Не забыл Виктор Орбан и о Владимире Зеленском, раскритиковав энергетические споры, в частности вопрос поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Он также отметил, что именно венгры должны определить, какие силы будут формировать правительство в стране.

"Мы никогда не позволим Венгрии руководствоваться гневом и ненавистью", сказал он, – "чтобы 12 пунктов венгерского народа были превращены в 12 пунктов в Брюсселе лабансами в Будапеште, и мы не позволим заменить наши национальные флаги украинскими или радужными флагами".

Заметим! Эти заявления венгерских властей прозвучали на фоне подготовки страны к выборам, которые пройдут 12 апреля 2026 года.

Видите, украинцы, видите, Зеленский?.... Это тысячелетнее государство венгров. И думаете ли вы, что можете напугать нас шантажом и нефтяной блокадой,

– высказался Орбан.

Со своей стороны министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Марше мира заявил, что ожидается усиление политического давления со стороны Запада и Украины накануне выборов.

По его словам, венгерская власть не будет поддерживать передачу оружия или финансовой помощи Украине.

Сийярто также в очередной раз подчеркнул, что правительство выступает против вступления Украины в Евросоюз и настаивает на сохранении независимой внешней политики.

