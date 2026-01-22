Укр Рус
Геополитика Америка Віткофф анонсував візит до Києва
22 января, 12:01
2

Виткофф анонсировал визит в Киев

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Стив Уиткофф анонсировал визит в Киев, который может состояться вскоре.
  • Детали и причины визита, а также точные сроки приезда пока неизвестны.

Специальный представитель США Стив Уиткофф анонсировал визит в украинскую столицу, который, по его словам, может состояться уже в ближайшее время.

Соответствующую информацию американский спецпосланник сообщил в комментарии "Новости.LIVE" в рамках мероприятий в швейцарском Давосе.

Смотрите также Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером перед их переговорами с Путиным: что обсудили

Когда Уиткофф может посетить Киев?

У спецпредставителя американского президента Дональда Трампа спросили, когда он планирует прибыть в Киев. Стив Уиткофф лаконично ответил корреспондентам, отметив, что соответствующий визит может состояться вскоре.

Скоро, 
– сказал он.

В то же время ни деталей или причин возможного визита, ни приблизительных сроков своего приезда в украинскую столицу спецпосланник США не указал. Очевидно все подробности станут известны после встреч, которые пройдут в ближайшее время.

Какие переговоры запланированы сейчас?

  • Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером отправится в Москву 22 января для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Темой разговора будет 20-пунктный план прекращения войны.

  • После визита представителей США в Москву работа продолжится в Абу-Даби. По словам спецпредставителя, во время переговоров в ОАЭ будут работать рабочие группы, в том числе на уровне военных.

  • Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в России ожидают Уиткоффа и Кушнера, и отметил, что для достижения мира в Украине нужны совместные усилия на встречных треках.