Виткофф анонсировал визит в Киев

Специальный представитель США Стив Уиткофф анонсировал визит в украинскую столицу, который, по его словам, может состояться уже в ближайшее время.

Соответствующую информацию американский спецпосланник сообщил в комментарии "Новости.LIVE" в рамках мероприятий в швейцарском Давосе.

Когда Уиткофф может посетить Киев?

У спецпредставителя американского президента Дональда Трампа спросили, когда он планирует прибыть в Киев. Стив Уиткофф лаконично ответил корреспондентам, отметив, что соответствующий визит может состояться вскоре.

Скоро,

– сказал он.

В то же время ни деталей или причин возможного визита, ни приблизительных сроков своего приезда в украинскую столицу спецпосланник США не указал. Очевидно все подробности станут известны после встреч, которые пройдут в ближайшее время.

Какие переговоры запланированы сейчас?