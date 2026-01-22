Соответствующую информацию американский спецпосланник сообщил в комментарии "Новости.LIVE" в рамках мероприятий в швейцарском Давосе.
Когда Уиткофф может посетить Киев?
У спецпредставителя американского президента Дональда Трампа спросили, когда он планирует прибыть в Киев. Стив Уиткофф лаконично ответил корреспондентам, отметив, что соответствующий визит может состояться вскоре.
Скоро,
– сказал он.
В то же время ни деталей или причин возможного визита, ни приблизительных сроков своего приезда в украинскую столицу спецпосланник США не указал. Очевидно все подробности станут известны после встреч, которые пройдут в ближайшее время.
Какие переговоры запланированы сейчас?
Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером отправится в Москву 22 января для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Темой разговора будет 20-пунктный план прекращения войны.
После визита представителей США в Москву работа продолжится в Абу-Даби. По словам спецпредставителя, во время переговоров в ОАЭ будут работать рабочие группы, в том числе на уровне военных.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в России ожидают Уиткоффа и Кушнера, и отметил, что для достижения мира в Украине нужны совместные усилия на встречных треках.