Издание Politico написало материал, в котором Стива Уиткоффа обвиняют в отсутствии прогресса мирных усилий Дональда Трампа. Джей Ди Вэнс раскритиковал статью и заступился за коллегу.

Politico на условиях анонимности пообщалось с 13 американскими и иностранными чиновниками. Большинство из них считают, что именно стиль ведения переговоров Стива Уиткоффа послужил причиной того, что Москва до сих пор не согласилась ни на какие существенные уступки в украинском вопросе, передает 24 Канал.

Что Politico написало о Уиткоффе?

Собеседники издания указали на неопытность спецпосланника Трампа. Он часто делает публичные заявления, а потом меняет свое мнение. С ним "всегда есть путаница относительно того, что именно было сказано и согласовано". "Трудно организовать работу в таких условиях", – пожаловался один из дипломатов.

Вашингтонский офис Уиткоффа имеет мало сотрудников и фактически лишен специалистов по России или опытных переговорщиков в сложных дипломатических процессах. Чиновник отказывается от привычных консультаций с экспертами по России и Украине как в рамках правительства, так и вне его.

Часть должностных лиц Белого дома и Госдепартамента считают, что Уиткофф слишком оптимистично интерпретирует слова Путина и создает у президента впечатление, что прогресс в переговорах значительно больше, чем есть на самом деле.

Также в статье говорилось, что из-за отсутствия переводчика на встрече в Кремле 6 августа спецпосланник Стив Уиткофф сначала ввел в заблуждение партнеров Украины относительно требований Путина.

Как отреагировал на статью Джей Ди Вэнс?

В посте в соцсети "Х" вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал статью в Politico "мусором", а ее целью – разрушить усилия Трампа по налаживанию мира.

Вэнс отметил, что Уиткофф "не вводил никого в заблуждение относительно того, что ему сказали русские и на что они согласились".

Результатом его переговоров стало сужение списка открытых вопросов в войне России против Украины до четко определенных тем – в частности гарантий безопасности и территориальных уступок,

– заявил политик.

Что известно о путанице на встрече Виткоффа и Путина?