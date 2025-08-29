Politico знайшло винного у зриві мирних зусиль Трампа: у Білому домі відреагували
- Джей Ді Венс розкритикував статтю Politico, яка звинувачує Стіва Віткоффа у відсутності прогресу в мирних зусиллях Дональда Трампа.
- Politico вказує на недосвідченість Віткоффа та плутанину в його заявах.
- Віткофф нібито увів в оману союзників щодо умов Путіна для припинення війни.
Видання Politico написало матеріал, у якому Стіва Віткоффа звинувачують у відсутності прогресу мирних зусиль Дональда Трампа. Джей Ді Венс розкритикував статтю і вступився за колегу.
Politico на умовах анонімності поспілкувалося з 13 американськими та іноземними чиновниками. Більшість з них вважають, що саме стиль ведення переговорів Стіва Віткоффа послугував причиною того, що Москва досі не погодилася на жодні суттєві поступки в українському питанні, передає 24 Канал.
Дивіться також Спецпредставника Трампа Віткоффа запросили до України
Що Politico написало про Віткоффа?
Співрозмовники видання вказали на недосвідченість спецпосланця Трампа. Він часто робить публічні заяви, а потім змінює свою думку. З ним "завжди є плутанина щодо того, що саме було сказано і погоджено". "Важко організувати роботу в таких умовах", – поскаржився один із дипломатів.
Вашингтонський офіс Віткоффа має мало співробітників і фактично позбавлений фахівців з Росії чи досвідчених переговорників у складних дипломатичних процесах. Чиновник відмовляється від звичних консультацій з експертами щодо Росії та України як у межах уряду, так і поза ним.
Частина посадовців Білого дому та Держдепартаменту вважають, що Віткофф занадто оптимістично інтерпретує слова Путіна й створює у президента враження, що прогрес у переговорах значно більший, ніж є насправді.
Також у статті йшлося, що через відсутність перекладача на зустрічі у Кремлі 6 серпня спецпосланець Стів Віткофф спочатку ввів в оману партнерів України щодо вимог Путіна.
Як відреагував на статтю Джей Ді Венс?
У пості в соцмережі "Х" віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав статтю у Politico "сміттям", а її метою – зруйнувати зусилля Трампа з налагодження миру.
Венс наголосив, що Віткофф "не вводив нікого в оману щодо того, що йому сказали росіяни і на що вони погодилися".
Результатом його переговорів стало звуження списку відкритих питань у війні Росії проти України до чітко визначених тем – зокрема гарантій безпеки та територіальних поступок,
– заявив політик.
Що відомо про плутанину на зустрічі Віткоффа і Путіна?
- У липні 2025 року Дональду Трампу увірвався терпець. Російський диктатор вкотре відкинув ідею припинення вогню. Ба більше, після кожної розмови із президентом США він здійснював масовані атаки на Україну. Американський політик висунув очільнику Кремля 50-денний ультиматум: або він йде на мирну угоду з Києвом, або США введуть нові санкції проти Росії. Пізніше Трамп скоротив дедлайн.
- У Кремлі напередодні спливання строку ультиматуму запросили зустріч із спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.
- 6 серпня під час зустрічі у Москві Володимир Путін переконав Віткоффа, що готовий до значних поступок.
- Видання Bild писало про те, що Віткофф неправильно зрозумів російські умови для припинення війни.
- 7 серпня він передав Дональду Трампа та європейським союзникам, що Путін нібито погодився на виведення ЗСУ лише з Донбасу, а також на визнання Криму російським. Ба більше, посадовець заявив, що диктатор своєю чергою готовий вивести війська з Херсонщини та Запоріжжя.
- Вже 8 серпня під час зідзвону з союзниками Віткофф повідомив їм іншу інформацію. Мовляв, про вихід російських військ із Запорізької та Херсонської областей у пропозиції Путіна не йшлося.
- Саме після візиту Віткоффа до Москви Дональд Трамп заявив, що мирна угода Росії та України включатиме "обмін територіями". Впевнений, що Путін готовий на поступки, американський лідер погодився із ним зустрітися на Алясці 15 серпня.