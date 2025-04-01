Украина не будет главной темой: за чем Трамп может поехать в Саудовскую Аравию

В середине мая Дональд Трамп совершит первый международный визит на посту президента США в Саудовскую Аравию. Однако вопрос российско-украинской войны может рассматриваться только в конце.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, отметив, что прежде всего Саудовская Аравия выдвинет свои 3 пожелания, которые она хочет получить от США. Также стороны рассмотрят вопросы Ближнего Востока.

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Что будут обсуждать в Саудовской Аравии

По словам эксперта по украинско-арабским отношениям, Трамп в Саудовской Аравии не будет выдвигать угрозы и унижения так, как он делал это со своими союзниками, например, с Владимиром Зеленским. Саудовская Аравия не допустит, что президент США что-то "не втнул".

Прежде всего будут обсуждаться вопросы, которые волнуют Саудовскую Аравию, на втором месте будет Ближний Восток. Украина не будет главной темой так же как Иран или Китай,

– подчеркнул он.

Саудовская Аравия и США до сих пор не решили несколько вопросов. Страна хочет от Вашингтона 3 вещи:

Гарантии безопасности своих территорий, подписанные на уровне Конгресса;

Легальную мирную ядерную программу от США;

Возможность инвестировать в оборонную промышленность США.

Если президенту США будут выгодны такие предложения и условия, он на это согласится. Сам же Трамп хочет обсудить вопрос нефти.

Также стороны обсудят вопрос войны Палестины и Израиля, которого Штаты всегда поддерживают, Египта и Иордании. Относительно Ирана – Саудовская Аравия не хочет с ним воевать, поэтому страна не хочет, чтобы Трамп начал ему угрожать именно из Эр-Рияда.

Буд также вопрос Сирии, которая после падения режима Башара Асада пытается интегрироваться в международные системы. Однако США пока не ослабляют против нее санкции. Саудовская Аравия спросит, почему так, ведь страны хотят восстановить с Сирией торговые отношения,

– сказал Фараджаллах.

Он добавил, что только в конце Трамп может поблагодарить Саудовскую Аравию за то, что она участвовала в переговорном процессе по российско-украинской войне.