Премьер Словакии Фицо прилетел к Путину на 9 мая

Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где примет участие в торжествах по случаю Дня победы во Второй мировой войне. В рамках визита также ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщают ряд словацких СМИ. Также прибытие Фицо в российскую столицу подтверждает Reuters.

Что известно о визите Фицо в Москву?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 8 мая, вылетел в Москву, где должен принять участие в официальных мероприятиях по случаю Дня победы во Второй мировой войне.

В составе делегации вместе с премьером находятся государственный секретарь МИД Словакии Марек Эшток и вице-спикер парламента Тибор Гашпар. Ожидается, что во время пребывания в Москве Фицо примет участие в торжествах, посвященных 9 мая – одной из ключевых памятных дат в российском политическом календаре.

Отдельно сообщается, что в рамках визита запланированы политические контакты на высшем уровне, в частности встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Первым этапом визита Фицо стал визит в Могилу Неизвестного солдата, где он положил венки.

Стоит отметить, что визит происходит на фоне напряженных отношений между Россией и странами Европейского Союза из-за полномасштабной войны против Украины, что делает поездку словацкого премьера предметом повышенного внимания в европейском политическом пространстве.

Кто из мировых лидеров посетит парад в России?

Известно, что большинство лидеров стран постсоветского пространства, включая президентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, в этом году проигнорировали парад в Москве. Единственным представителем постсоветских стран, который будет присутствовать на параде, станет самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже больше десяти лет не посещает парад на Красной площади в Москве. На этом фоне присутствие лидеров постсоветских государств на мероприятиях в российской столице станет самым низким с 2022 года, когда ни один иностранный глава государства не приезжал в Москву.

По данным Кремля, всего ожидается семь иностранных гостей, однако лишь часть из них представляет международно признанные государства. Среди подтвержденных участников – Александр Лукашенко, а также лидер Лаоса, премьер Словакии и король Малайзии. Кроме того, на мероприятиях также могут присутствовать представители непризнанных или частично признанных образований.

Ранее Владимир Зеленский рекомендовал иностранным лидерам воздержаться от поездок в Москву на парад. Президент Украины подчеркнул, что в Москве хотят безопасно провести парад, чтобы затем продолжить боевые действия против Украины.

Следует отметить, что в этом году на парад не допустят прессу. Известно, что представители Кремля уже отменили аккредитацию для изданий Spiegel, ARD, ZDF, Sky, агентства AFP, итальянского телеканала Rai и японского NHK.