"Фейковый от начала до конца": дочь Келлога опровергла материал о его визите в Киев

В понедельник, 14 июля, Кит Келлог посетил Украину. Его дочь назвала "ложным" материал украинского издания о деталях визита отца.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на дочь спецпредставителя Трампа и руководительницу гуманитарного фонда Меган Моббс.

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Что сказала дочь Келлога о его визите в Украину?

Меган Моббс резко раскритиковала материал украинского издания NV, который описывал визит ее отца в Киев. Она заявила, что публикация "полностью фейковая", а источник, который предоставил информацию, "солгал".

Кто бы ни был источником из сообщения, он солгал и никому не сделал никакой услуги. Очень обидно это читать,

– написала Моббс.

В материале NV говорилось о том, что во время поездки Келлога якобы постоянно сопровождал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Издание ссылалось на анонимный источник из команды Владимира Зеленского.

Также источник утверждал, что встреч у посланника было немного, поскольку, мол, 81-летний Келлог "быстро устает".

Впрочем, как сообщалось ранее, спецпредставитель Трампа встретился с президентом Зеленским. Кроме того, была встреча американского чиновника с главкомом ВСУ Александром Сирским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и начальником ГУР Кириллом Будановым.