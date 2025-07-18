Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский. Он добавил, что Россия сейчас накапливает ресурсы для того, чтобы все же нанести удар, который она неоднократно презентовала – с привлечением тысячи воздушных средств одновременно.

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Россия накапливает силы

Он добавил, что даже во время визита специального представителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога происходят удары по приграничным городам, в частности были атаки и в Доброполье.

"То есть враг, как убивал украинцев, так и продолжает убивать. То, что он не запускает по тыловым городам крылатые ракеты или дроны ударного типа "Шахед", – это не означает, что Кит Келлог спасает Украину. Это Россия накапливает силы для того, чтобы нанести еще более болезненные удары", – сказал Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что поскольку применение даже более 700 дронов и ракет по Украине не дало России желаемого эффекта, сейчас она будет пытаться осуществить новые атаки как можно масштабнее.

Нам надо готовиться и еще раз подчеркивать – не надеяться на наших партнеров, а полагаться на те действия, которые мы можем осуществлять самостоятельно,

– отметил Храпчинский.

Он добавил, что большинство решений, которые сейчас активно используются на линии боевого соприкосновения, – это именно разработки украинских инженеров.