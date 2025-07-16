В сети появились первые кадры первых минут после ужасного вражеского обстрела, передает 24 Канал.

Смотрите также Под завалами, вероятно, есть люди: сколько жертв и пострадавших после атаки по "Авроре" в Доброполье

Как выглядел центр Доброполья сразу после удара?

Враг сбросил авиабомбу на центр Доброполья, что в Донецкой области. Известно, что этим ударом Россия убила одного человека и ранила более двадцати. Спасательные работы продолжаются, а под завалами могут быть уцелевшие.

Первые секунды после попадания по "Авроре": смотрите видео

По данным ОВА, на месте работают спасатели и все необходимые службы. Раненым оказывают медицинскую помощь. А о точном количестве жертв будет сообщено позже.

Как выглядит город через несколько часов после атаки: смотрите видео

О подробностях вечерней атаки на город рассказал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин. По его словам, россияне ударили по центру, именно в вечернее время, когда на улицах и в магазинах было много местных жителей.

Комментарий главы ОВА по обстрелу: смотрите видео

Глава ОВА ранее сообщал, что враг применил против мирного населения КАБ весом в 500 килограммов. В результате чего пострадала гражданская инфраструктура.