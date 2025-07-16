У мережі з'явились перші кадри перших хвилин після жахливого ворожого обстрілу, передає 24 Канал.

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Як виглядав центр Добропілля одразу після удару?

Ворог скинув авіабомбу на центр Добропілля, що на Донеччині. Відомо, що цим ударом Росія вбила одну людей та поранила понад двадцять. Рятувальні роботи тривають, а під завалами можуть бути уцілілі.

Перші секунди після влучання по "Аврорі": дивіться відео

За даними ОВА, на місці працюють рятувальники та усі необхідні служби. Пораненим надають медичну допомогу. А про точну кількість жертв буде повідомлено згодом.

Як виглядає місто за кілька годин після атаки: дивіться відео

Про подробиці вечірньої атаки на місто розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, росіяни вдарили по центру, саме у вечірній час, коли на вулицях та в магазинах було багато місцевих жителів.

Коментар очільника ОВА щодо обстрілу: дивіться відео

Очільник ОВА раніше повідомляв, що ворог застосував проти мирного населення КАБ вагою у 500 кілограмів. Унаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура.