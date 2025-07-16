Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вадима Філашкіна, очільника Донецької ОВА.

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Скільки людей загинуло та постраждало внаслідок удару по "Аврорі" у Добропіллі?

Філашкін повідомив, що російські окупанти вдарили по торговому центру у середмісті. Відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

Ймовірно, під завалами досі залишаються люди – пошук уцілілих триває, про що вказав очільник ОВА.

Станом на 19:24 за даними Донецької обласної прокуратури, щонайменше 2 загиблих та 17 цивільних поранено.



