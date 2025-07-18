Про це в ефірі 24 Каналу зазначив колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Він додав, що Росія наразі накопичує ресурси для того, щоб усе ж таки завдати удару, який вона неодноразово презентувала – із залученням тисячі повітряних засобів одночасно.

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Росія накопичує сили

Він додав, що навіть під час візиту спеціального представника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога відбуваються удари по прикордонних містах, зокрема були атаки і в Добропіллі.

"Тобто ворог, як вбивав українців, так і продовжує вбивати. Те, що він не запускає по тилових містах крилаті ракети або дрони ударного типу "Шахед", – це не означає, що Кіт Келлог рятує Україну. Це Росія накопичує сили для того, щоб завдати ще більш болючих ударів", – сказав Анатолій Храпчинський.

Він зауважив, що оскільки застосування навіть понад 700 дронів та ракет по Україні не дало Росії бажаного ефекту, нині вона намагатиметься здійснити нові атаки якомога масштабніше.

Нам треба готуватися і вкотре наголошувати – не сподіватися на наших партнерів, а покладатися на ті дії, які ми можемо здійснювати самостійно,

– зазначив Храпчинський.

Він додав, що більшість рішень, які зараз активно використовуються на лінії бойового зіткнення, – це саме розробки українських інженерів.