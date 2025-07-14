Про це пише 24 Канал з посиланням на доньку спецпредставника Трампа та очільницю гуманітарного фонду Меган Моббс.

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Що сказала донька Келлога про його візит до України?

Меган Моббс різко розкритикувала матеріал українського видання NV, який описував візит її батька до Києва. Вона заявила, що публікація "повністю фейкова", а джерело, яке надало інформацію, "збрехало".

Хто б не був джерелом з допису, він збрехав і нікому не зробив жодної послуги. Дуже прикро це читати,

– написала Моббс.

У матеріалі NV йшлося про те, що під час поїздки Келлога нібито постійно супроводжував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Видання посилалося на анонімне джерело з команди Володимира Зеленського.

Також джерело стверджувало, що зустрічей у посланця було небагато, оскільки, мовляв, 81-річний Келлог "швидко втомлюється".

Утім, як повідомлялось раніше, спецпредставник Трампа зустрівся з президентом Зеленським. Крім того, була зустріч американського посадовця з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим і начальником ГУР Кирилом Будановим.