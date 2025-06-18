Визит в Беларусь –сигнал о перезагрузке переговоров: Кэллог может использовать Лукашенко

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует приехать в Беларусь для встречи с Александром Лукашенко. Существует множество вариантов, почему он туда едет, самый вероятный – использовать белорусского диктатора в целях Белого дома.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что прежде всего говорится о перезагрузке переговорного процесса. Именно Лукашенко может знать больше всего о намерениях Владимира Путина.

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Как Кэллог может использовать Лукашенко

Руководитель Центра общественной аналитики отметил, что пока неизвестно, действительно ли Кэллог поедет в Беларусь. Хотя эту информацию слили медиа и такие намерения имеют США, окончательно никто не знает. Вероятно, это сообщение является проверкой на реакцию мира и самой России.

Ранее Кремль хотел общаться только с Уиткоффом, который откровенно продвигал российские нарративы и США ничего с этим не делали. Вероятно, он может поехать в Беларусь, чтобы перезагрузить переговорный процесс по войне. Ведь сейчас он зашел в тупик.

Клочок предположил, что если все же поедет Кэллог, это может означать, что Вашингтон хочет использовать Лукашенко и узнать о намерениях Москвы, готов ли российский диктатор идти на уступки.

Лукашенко с Путиным много общается. Есть вариант, что Лукашенко может донести информацию, как-то убедить Путина в чем-то. У них очень давние связи,

– подчеркнул он.

Руководитель Центра общественной аналитики отметил, что кроме всех этих причин, есть еще 2 варианта, почему Келлог может ехать в Беларусь. Первая – разведать намерения Лукашенко и Путина относительно совместных военных учений (ведь они могут нести угрозу странам НАТО), вторая – передать месседж Китаю, который тесто сотрудничает с Беларусью.

Интересно! В то же время политолог Максим Джигун высказал мнение о том, что визитом в Беларусь Кэллог просто напомнит о нем всему мировому сообществу и ничего больше.

Клочок добавил, что Лукашенко не будет главный во всех этих вопросах, США могут просто его в них посвятить, чтобы узнать нужную информацию.