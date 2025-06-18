Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что это просто странное напоминание о существовании Лукашенко. Тем временем президент США заинтересован другим вопросом.

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Для чего Трамп отправляет Келлога в Беларусь

По словам политолога, визит Кэллога не имеет никакого отношения к войне в Украине. Мир привык воспринимать политику, которая имеет стратегию и длительные интересы. Одна эта концепция не соответствует администрации Трампа и его окружения. Даже Келлог, который раньше всем казался сильным проукраинским игроком, в плену идеи быстрого завершения войны.

Не хватает только поговорить с Лукашенко, который потерял всю легитимность и влияние на политику своей страны. Он отдал управление стратегическими военными объектами России и является придворным у Путина, который может говорить некоторые заявления вместо него.

Поэтому кроме легитимизации еще одного урода, который также причастен к войне в Украине, кроме того, что мировое сообщество еще раз услышит о Лукашенко, который в последние годы залег на дно, никакой пользы эта встреча не будет иметь. Поездка выглядит как фейк, она не имеет никакой значимости. Влияние Лукашенко на Россию приближается к нулю,

– отметил он.

Джигун объяснил, что в администрации Белого дома уже исчезла решимость относительно быстрого завершения войны. В общем Трамп ограничивается Ираном и Израилем, поэтому президент отправляет Келлога в Беларусь именно сейчас.

Кстати, после российской атаки на Киев 17 июня американские журналисты спросили, как Трамп на это отреагирует, на что президент ответил: "Я проверю, и мы вернемся к этому вопросу. Я должен на это посмотреть". Очевидно, что на этот момент чиновники США уже имели отчет об ударах.