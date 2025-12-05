Впервые за 4 года: почему визит Путина в Индию является неприятным сигналом для Трампа

Российский диктатор 4 декабря прибыл в Индию, это его первый за четыре года визит в эту страну. Поспособствовал этому Трамп, который в определенной степени вывел Путина из международной изоляции, пригласив летом на Аляску.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной, объяснив, что теперь делать упреки в чью-то сторону относительно того, что не стоит общаться в Путиным – нельзя, потому что сам президент США это делает и приглашал его на свою территорию, где встречал с красной дорожкой.

Смотрите также Трамп просчитался: экономика Индии удивляет ростом, несмотря на "карательные" пошлины

Что Россия демонстрирует США?

Индия – один из покупателей российской нефти. Политолог объяснил, что эта страна сегодня ведет себя прагматично и цинично. Он напомнил, что предыдущая встреча Путина и Моди состоялась как раз в тот же день, как Россия нанесла ракетный удар по киевской детской больнице "Охматдет", повлекший гибель людей, среди которых были дети. Премьер-министр Индии Нарендра Моди тогда встречал российского диктатора объятиями.

Это очень плохой сигнал для Трампа. Это должна была бы быть зона влияния США, а Путин показывает, что нет, что даже в такой ситуации, когда он должен сидеть условно под диваном, как миль, наоборот – очень уверенно себя ведет. То, что "серые" схемы не прекращены (о продаже Россией нефти для Индии – 24 Канал) – это факт,

– озвучил Лесной.

Политолог подчеркнул, что сегодня не видно должной реакции на эти схемы со стороны США. Хотя американцы уверяли, что в случае, если индийцы продолжат покупать подсанкционную российскую нефть, они добьют их вторичными санкциями.

"Когда санкции в отношении "Лукойла" или Индии на этапе введения, то они очень раскручены в медиа, а потом, когда они откладываются или не работают, то об этом очень мало говорят. Этот визит – если не пощечина в сторону США, то очень неприятный сигнал, поскольку Россия показывает, что она свои зоны влияния отдавать не хочет", – пояснил Лесной.

Политолог подытожил, что сейчас Вашингтон должен правильно считать это событие и должным образом отреагировать на поездку российского диктатора в Индию.

Что известно о визите Путина в Индию?