Вперше за 4 роки: чому візит Путіна до Індії є неприємним сигналом для Трампа
- Очільник Кремля відвідав Індію – країну, яка є одним з покупців російської нафти, яка тепер підсанкційна.
- Політолог Олег Лісний розцінює зустріч Путіна і Моді, як ляпас Трампу, і пояснив чому.
Російський диктатор 4 грудня прибув до Індії, це його перший за чотири роки візит до цієї країни. Посприяв цьому Трамп, який певною мірою вивів Путіна з міжнародної ізоляції, запросивши влітку на Аляску.
Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, пояснивши, що тепер робити закиди в чийсь бік стосовно того, що не варто спілкуватися в Путіним – не можна, бо сам президент США це робить і запрошував його на свою територію, де зустрічав з червоною доріжкою.
Що Росія демонструє США?
Індія – один з покупців російської нафти. Політолог пояснив, що ця країна сьогодні поводиться прагматично і цинічно. Він нагадав, що попередня зустріч Путіна і Моді відбулась як раз того ж дня, як Росія завдала ракетного удару по київській дитячій лікарні "Охматдит", спричинивши загибель людей, серед яких були діти. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді тоді зустрічав російського диктатора обіймами.
Це дуже поганий сигнал для Трампа. Це мала б бути зона впливу США, а Путін показує, що ні, що навіть у такій ситуації, коли він має сидіти умовно під диваном, як міль, навпаки – дуже впевнено себе поводить. Те, що "сірі" схеми не припинені (щодо продажу Росією нафти для Індії – 24 Канал) – це факт,
– озвучив Лісний.
Політолог підкреслив, що сьогодні не видно належної реакції на ці схеми з боку США. Хоча американці запевняли, що в разі, якщо індійці продовжать купувати підсанкційну російську нафту, вони доб'ють їх вторинними санкціями.
"Коли санкції щодо "Лукойла" чи Індії на етапі введення, то вони дуже розкручені в медіа, а потім, коли вони відтерміновуються або не працюють, то про це дуже мало говорять. Цей візит – якщо не ляпас у бік США, то дуже неприємний сигнал, оскільки Росія показує, що вона свої зони впливу віддавати не хоче", – пояснив Лісний.
Політолог підсумував, що нині Вашингтон має правильно зчитати цю подію та належним чином відреагувати на поїздку російського диктатора до Індії.
Що відомо про візит Путіна до Індії?
Літак російського диктатора приземлився на авіабазі ВПС Індії Палам 4 грудня. Путін прибув з дводенним візитом. Його зустрічали з урочистостями, плакатами і навіть проводили ритуали на його честь.
- Під час свого перебування в Індії очільник Кремля зустрівся з президентом країни Драупаді Мурму та прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Путін, перебуваючи в Індії, зробив низку заяв. Зокрема, озвучив, що нібито Захід через Україну розв'язав війну проти Росії, а також заперечив факт анексії півострова Крим.
В межах поїздки до Індії Путін запропонував постачання свого палива. Обидві країни дійшли домовленості про необхідність розширити співпрацю в торговельній та оборонній сферах. Росія до 2030 року планує досягти обсягу торгівлі з Індією в розмірі 100 мільярдів доларів.