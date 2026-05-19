Си Цзиньпин заявил Трампу, что Путин может "пожалеть" о вторжении в Украину, – FT
- Си Цзиньпин заявил Дональду Трампу, что Владимир Путин может пожалеть о вторжении в Украину, во время обсуждения сотрудничества США, Китая и России против Международного уголовного суда.
- Встреча Си с Трампом состоялась накануне визита Путина в Китай, на фоне затяжной войны России против Украины, что осложняется эффективными ударами украинских беспилотников.
Лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Владимир Путин может впоследствии пожалеть о вторжении в Украину. Также в разговоре лидеров упоминалась Украина и предложения Трампа о сотрудничестве США, Китая и России в противодействии Международному уголовному суду.
Об этом пишет Financial Times.
Почему Путин пожалеет, что начал войну в Украине?
Соответствующее заявление Си сделал на фоне переговоров по Украине.
В то же время комментарии Си Цзиньпина относительно решения Путина начать полномасштабное вторжение, вероятно, были более резкими, чем раньше, говорится в статье.
Один из источников, ознакомлен с ходом встреч Си с бывшим президентом Джо Байденом, сообщил, что, хотя лидеры вели "откровенные и прямые" беседы по России и Украине, Си не высказывал своего мнения о Путине и войне,
– отмечает FT.
Такие детали встречи стали известны накануне визита Владимира Путина в Китай на саммит с Си, который запланирован на вторник, 19 мая.
Заметим, это произойдет лишь через четыре дня после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Издание отмечает, что заявление Си прозвучало на фоне затяжной войны России против Украины, которая после четырех лет фактически зашла в тупик. Особенно ситуацию для Москвы осложнили эффективные удары украинских беспилотников по российским войскам и критически важных объектах глубоко в тылу.
Напомним, что администрация президента Джо Байдена часто обвиняла Китай в поставках России товаров двойного назначения, в частности тех, которые используются для ведения боевых действий против Украины. У Трампа также выражают беспокойство, однако все реже.
Источники также отметили, что во время встречи с Си Трамп предложил США, Китаю и России совместно противодействовать Международному уголовному суду, отметив, что интересы трех стран в этом вопросе совпадают.
Важно! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом заметил, что Китай не занимает обычно одну сторону конфликта. Он интересуется только собственными национальными интересами и более того – намерен расширять собственное геополитическое влияние. Китай рассматривает Россию как ресурсную базу и партнера, которого можно использовать в собственных интересах при первой возможности. Если Кремль не сблизится с США, считает эксперт, его будет поглощать Китай. Пекин сможет предоставить Москве все, что необходимо, по крайней мере на этом этапе. Однако это будет иметь свою цену.
Какие детали визита Трампа в Китай известны?
Визит Трампа в Китай длился три дня – с 13 по 15 мая. Основной темой для обсуждений стала торговля, ситуация в Иране и Тайвань.
После ряда встреч с Си Трамп заявил, что страны уже заключили несколько торговых соглашений, а также решили много различных проблем. Вашингтон и Пекин пришли к согласию по нескольким вопросам, в частности Иран не должен иметь ядерное оружие; Ормузский пролив должен быть открытым; войну на Ближнем Востоке надо закончить.
Американец отметил, что сейчас США находятся в "невероятном взлёте" благодаря второму сроку его президентства.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп остался доволен своей поездкой в Китай.