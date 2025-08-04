Депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак предложил вернуть визовый режим с Украиной. Он видит опасность от "иммиграции с постсоветского пространства".

У ЦПД отреагировали на это, передает 24 Канал. Отмечается, что это лишь личное мнение Босака.

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Что говорят в ЦПД о безвизе между Украиной и Польшей?

В ЦПД отметили, что Босак не влияет на принятие подобных решений.

Безвизовый режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения: он был введен всеми странами ЕС, которые входят в Шенгенскую зону. Формально для отмены или ограничения безвиза нужно решение на уровне Европейского Союза,

– отметили в Центре.

Напомним, что свое заявление польский политик сделал на фоне задержания в польском Сопоте 36-летнего украинца. Его подозревают в подготовке к нападению на объекты инфраструктуры.

К слову, в Польше также угрожают прекратить действие безвиза для Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии. Причина – из-за роста преступности из-за граждан этих стран.