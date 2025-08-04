У ЦПД відреагували на це, передає 24 Канал. Наголошується, що це лише особиста думка Босака.

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Що кажуть у ЦПД про безвіз між Україною та Польщею?

У ЦПД зауважили, що Босак не впливає на прийняття подібних рішень.

Безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони. Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні Європейського Союзу,

– наголосили у Центрі.

Нагадаємо, що свою заяву польський політик зробив на тлі затримання у польському Сопоті 36-річного українця. Його підозрюють у підготовці до нападу на об'єкти інфраструктури.

До слова, у Польщі також погрожують припинити дію безвізу для Грузії, Вірменії, Венесуели та Колумбії. Причина – через зростання злочинності через громадян цих країн.