Кайя Каллас назвала освистывание Вэнса "европейской гордостью", – Politico

Люди, которые смеялись над вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на зимних Олимпийских играх, показали "европейскую гордость" после ряда критических комментариев в отношении Европы от американских чиновников.

Такое заявление сделала высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Politico.

Что сказала Каллас об освистывании Вэнса?

По данным издания, на прошлой неделе на стадионе "Сан-Сиро" в Милане Джей Ди Вэнса и его жену Ушу Вэнс освистали, когда их ненадолго показали на гигантском экране во время парада американской сборной перед играми.

Кая Каллас, комментируя такой инцидент в программе "Europe Today" на телеканале Euronews, отметила, что европейцы слышали много неприятных слов со стороны Соединенных Штатов, поэтому, по ее мнению, такая реакция понятна.

Конечно, наша общественность также имеет гордость, европейскую гордость. Это видно,

– сказала она.

Politico пишет, что такая картина демонстрирует напряженное состояние отношений между Европейским Союзом и США, который, в частности, сохраняется накануне Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), что состоится на этой неделе.

К слову, председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер недавно заявил, что вероятное прекращение огня в Украине может усилить угрозу со стороны России на восточном фланге НАТО.

Какие отношения между ЕС и США?