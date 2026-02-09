Таку заяву зробила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Politico.
Що сказала Каллас про освистування Венса?
За даними видання, минулого тижня на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані Джей Ді Венса та його дружину Ушу Венс освистали, коли їх ненадовго показали на гігантському екрані під час параду американської збірної перед іграми.
Кая Каллас, коментуючи такий інцидент в програмі "Europe Today" на телеканалі Euronews, зазначила, що європейці чули багато неприємних слів з боку Сполучених Штатів, тому, на її думку, така реакція є зрозумілою.
Звичайно, наша громадськість також має гордість, європейську гордість. Це видно,
– сказала вона.
Politico пише, що така картина демонструє напружений стан відносин між Європейським Союзом та США, який, зокрема, зберігається напередодні Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), що відбудеться цього тижня.
До слова, голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер нещодавно заявив, що ймовірне припинення вогню в Україні може посилити загрозу з боку Росії на східному фланзі НАТО.
Які відносини між ЄС та США?
Нагадаємо, нещодавній конфлікт навколо Гренландії поставив під сумнів роль США в НАТО. Водночас експерти вважають, що Європа здатна самостійно зміцнювати оборону та захищати сусідні країни.
До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте критикують через його спроби зберегти участь США в Альянсі під керівництвом Трампа, що спричинило суперечливі позиції серед європейських союзників.
Цікаво, що нещодавно міністр торгівлі США Говард Лутнік спричинив скандал під час вечері Всесвітнього економічного форуму у Давосі, організованої главою BlackRock Ларрі Фінком. Міністра також освистували.