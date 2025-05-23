Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Заметим, что именно этот чиновник был главой российской делегации во время недавних переговоров в Стамбуле.

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Почему США хотят отстранения Мединского от переговоров

Издание, ссылаясь на источники, сообщило, что сейчас американские чиновники контактируют с украинской стороной для обеспечения дальнейшего проведения переговоров между Украиной и Россией.

Они также дают понять российским коллегам, что хотели бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле,

– добавляет Bloomberg, ссылаясь на собеседников.

К слову, Песков ранее, комментируя результаты переговоров в Турции, заявлял, что не может быть и речи об изменении состава делегации России. В то же время он отметил, что переговоры с Украиной продолжаются и должны происходить в закрытом режиме.