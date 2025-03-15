Россия должна показать истинные намерения, – министр обороны Польши о саммите "коалиции желающих"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Европа едина в своей поддержке для Украины. После демонстрации позиций Киева и Вашингтона теперь Россия должна показать истинные намерения.

Об этом он заявил по результатам онлайн саммита “коалиции желающих”, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что в Польше рассказали о саммите

К виртуальному заседанию присоединились 27 лидеров, среди которых были и представители ЕС и НАТО. Все участники положительно оценили переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии.

Есть согласие со стороны Украины, со стороны Соединенных Штатов. И теперь пусть Россия покажет свои истинные намерения. Они действительно хотят мира или это пустые слова, которые были использованы только для того, чтобы затянуть переговоры?,

– сказал министр обороны Польши.

Он добавил, что сегодняшний саммит демонстрирует "над европейское измерение единства" в поддержке Украины. В частности, к встрече присоединились президент Турции, премьер-министр Канады, а также представители Австралии, Новой Зеландии.

"Существует полная решимость европейских стран, как из Европейского Союза, так и тех, которые формируют широкое сообщество. Все объединены в поддержке Украины", – сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Он также отметил, что экономическое и политическое давление на Россию должно быть продолжено для принятия устойчивого мира.

К слову, также он заявил, что Польша готовит крупнейшую военную операцию в своей истории, вводя программу военной добровольной подготовки, которая будет представлена в конце марта. После этого детали программы обнародуют в целом.