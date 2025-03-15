Россия должна показать истинные намерения, – министр обороны Польши о саммите "коалиции желающих"
- Министр обороны Польши отметил единство Европы в поддержке Украины, призвав Россию показать свои истинные намерения.
- Косиняк-Камыш подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Россию должно быть продолжено для достижения устойчивого мира.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Европа едина в своей поддержке для Украины. После демонстрации позиций Киева и Вашингтона теперь Россия должна показать истинные намерения.
Об этом он заявил по результатам онлайн саммита “коалиции желающих”, передает корреспондентка 24 Канала.
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Что в Польше рассказали о саммите
К виртуальному заседанию присоединились 27 лидеров, среди которых были и представители ЕС и НАТО. Все участники положительно оценили переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии.
Есть согласие со стороны Украины, со стороны Соединенных Штатов. И теперь пусть Россия покажет свои истинные намерения. Они действительно хотят мира или это пустые слова, которые были использованы только для того, чтобы затянуть переговоры?,
– сказал министр обороны Польши.
Он добавил, что сегодняшний саммит демонстрирует "над европейское измерение единства" в поддержке Украины. В частности, к встрече присоединились президент Турции, премьер-министр Канады, а также представители Австралии, Новой Зеландии.
"Существует полная решимость европейских стран, как из Европейского Союза, так и тех, которые формируют широкое сообщество. Все объединены в поддержке Украины", – сказал Владислав Косиняк-Камыш.
Он также отметил, что экономическое и политическое давление на Россию должно быть продолжено для принятия устойчивого мира.
К слову, также он заявил, что Польша готовит крупнейшую военную операцию в своей истории, вводя программу военной добровольной подготовки, которая будет представлена в конце марта. После этого детали программы обнародуют в целом.