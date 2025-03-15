Про це він заявив за результатами онлайн саміту “коаліції охочих”, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що у Польщі розповіли про саміт

До віртуального засідання доєдналися 27 лідерів, серед яких були й представники ЄС та НАТО. Усі учасники позитивно оцінили перемовини між Україною та США в Саудівській Аравії.

Є згода з боку України, з боку Сполучених Штатів. І тепер нехай Росія покаже свої справжні наміри. Вони дійсно хочуть миру чи це порожні слова, які були використані лише для того, щоб затягнути переговори?,

– сказав міністр оборони Польщі.

Він додав, що сьогоднішній саміт демонструє "над європейський вимір єдності" у підтримці України. Зокрема, до зустрічі долучилися президент Туреччини, прем’єр-міністр Канади, а також представники Австралії, Нової Зеландії.

"Існує повна рішучість європейських країн, як з Європейського Союзу, так і тих, які формують ширшу спільноту. Всі об'єднані в підтримці України", – сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Він також зазначив, що економічний та політичний тиск на Росію має бути продовжений задля ухвалення сталого миру.

До слова, також він заявив, що Польща готує найбільшу військову операцію у своїй історії, запроваджуючи програму військової добровільної підготовки, яка буде презентована наприкінці березня. Після цього деталі програми оприлюднять на загал.