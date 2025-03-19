Есть контакты по специальным каналам с Украиной по безопасности, – посол Израиля

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины власти Израиля, несмотря на осуждение действий страны-агрессора, не предоставляли военную помощь нашему государству. Есть предположение, что сейчас ситуация несколько изменилась.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал 24 Каналу, что Израиль, как государство, которое должно думать о собственной безопасности, имеет свои "красные линии". По его словам, все, что касается вопросов безопасности между обеими странами, лучше обсуждать не в публичном пространстве.

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Сотрудничество между Украиной и Израилем

Михаэль Бродский процитировал посла Украины в Израиле, который утверждал, что доволен уровнем сотрудничества в сфере безопасности между странами.

Мне нечего добавить к его словам, ведь если он доволен, то и я, конечно, тоже,

– сказал посол.

Израиль сразу поддержал Украину и осудил российскую агрессию. Израильская власть с начала вторжения и до сих пор предоставляет украинцам разнообразную гуманитарную помощь.

Однако по военной поддержке, Израиль очертил "красные линии", которые связаны со сложными, однако важными, по словам Михаэля Бродского, отношениями с Россией, говорится о военном присутствии российского войска на Ближнем Востоке.

Мы с самого начала объяснили руководству Украины, что вопрос надо решать в закрытом режиме по специальным каналам,

– отметил он.

К слову, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский также подчеркнул, что израильская модель безопасности может быть полезной для Украины, но ее необходимо адаптировать к украинским реалиям. Она базируется на развитии собственной оборонной промышленности, стратегических союзах, в частности с США, и высокой мотивации граждан к защите своей страны.