Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эфире 24 Канала отметил, что ни одну модель невозможно скопировать полностью. Можно брать некоторые модели за основу, но их нужно адаптировать под реалии Украины и настоящего.

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"Ситуация в Израиле в плане безопасности также меняется и менялась все эти годы, пока существует государство Израиль. Но если говорить о настоящем, то прежде всего мы рассчитываем на собственные силы, у нас развитая и передовая оборонная промышленность. Мы почти полностью обеспечиваем себя вооружением", – сказал Михаэль Бродский.

На чем базируется безопасность страны

Он добавил, что Израилю помогают США, но это скорее взаимовыгодные отношения. Он участвует во многих проектах вместе с США по разработке новых типов вооружения. В частности, "Железный купол" был разработан совместно Израилем и США. Но это далеко не единственный пример систем, которые они разрабатывали совместно.

Впрочем, безопасность Израиля базируется прежде всего на собственных силах и крепких стратегических союзах с США и государствами, которые так или иначе влияют на ситуацию в стране.

Но прежде всего – это внутренний стержень, это патриотизм, который существует в Израиле, это желание защищать свою страну,

– отметил Михаэль Бродский.

Он подчеркнул, что никакое вооружение и стратегические союзы не заменят желание израильтян защищать свою страну.

Мы видим, как каждый раз этот патриотизм спасает нашу страну и помогает ей выжить в любой ситуации. Да, у нас существует обязательная военная служба, и это почетная служба. Люди хотят служить в армии,

– сказал Михаэль Бродский.

Он подытожил, что в Израиле идут служить девушки и парни с 18 лет, за редким исключением, который предусмотрен законом.

