Польша может ввести обязательную военную подготовку из-за российской угрозы

В Польше активизировалось обсуждение вопроса о введении обязательной военной подготовки для всех слоев населения. Причиной стал рост угрозы со стороны России.

В Вооруженных силах считают, что это неизбежный шаг для увеличения резерва. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskіe Radio.

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Обязательная военная подготовка в Польше

Генерал-майор Мацей Клиш, оперативный командующий польских Вооруженных сил, отметил необходимость формирования значительного резерва, аналогично финской модели. Для сравнения: при населении 5,5 миллионов Финляндия имеет почти миллион резервистов, тогда как в Польше при 38 миллионах жителей их всего 300 тысяч.

Клиш отмечает, что полноценная подготовка солдата занимает не менее 40 дней, поэтому следует найти баланс между военными потребностями и экономическими возможностями страны.

Бригадный генерал Ярослав Крашевский поддерживает идею возвращения срочной службы, предлагая шестимесячный срок подготовки для всех граждан, включая женщин – по образцу Израиля.

Польша рассматривает вариант военной подготовки

Сейчас польские власти рассматривают возможность вместо обязательного призыва ввести добровольную военную подготовку с 2026 года. Предусмотрены короткие ознакомительные курсы для гражданского населения, повышение квалификации для военных резервистов и месячное обучение для лиц без опыта.

Также планируются специальные программы: "Каникулы с армией", "Учись с армией" и "Тренируйся с армией". Программы сочетают теоретическое обучение с практическими навыками, такими как стрельба, рукопашный бой, тактическая медицина и гражданская оборона.

Польша реформирует систему военной подготовки как ответ на угрозы со стороны России и Беларуси, стремясь повысить уровень национальной безопасности.