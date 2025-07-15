В Чехии объяснили, почему не будут покупать американское оружие для Украины по схеме Трампа

Чехия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины по схеме Дональда Трампа. Прага будет поддерживать Киев другими инициативами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий премьер-министр Чехии Петра Фиалы для портала Publico.

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Почему Чехия не будет присоединяться к инициативе Трампа?

По словам Петра Фиалы, Прага не присоединится к проекту Трампа по закупке оружия для Украины.

Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и путях помощи Украине, например, через инициативу с боеприпасами. Поэтому пока мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту,

– заявил премьер-министр страны.

К слову, Дональд Трамп 14 июля заявил, что США заключили новое соглашение с НАТО, по которому американская сторона будет отправлять свое оружие НАТО, а страны-члены Альянса ее будут покупать за свой счет.

А дальше европейские страны, включая Германию, Финляндией, Канадой, Норвегией, Швецией, Великобританию и Данией, смогут передать свои запасы Украине. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, первая партия поставок будет содержать "огромное" количество вооружения, в частности системы ПВО, ракеты и артиллерийские боеприпасы.