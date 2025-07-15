Никаких сумм не назвали – поэтому трудно оценить, насколько предложенные поставки оружия могут повлиять на ситуацию в Украине. Не было и четких деталей о том, какое именно оружие будет поставлено, хотя Трамп упомянул о системах Patriot, а Рютте добавил, что речь идет о "ракетах и боеприпасах", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Очень скоро: во Франции прогнозируют большую войну в сердце Европы

Какой сигнал Трамп послал Путину?

Неизвестно, какой объем закупок мог бы действительно заставить Владимира Путина задуматься над прекращением огня. Но, в простейших терминах, любой пакет стоимостью более 10 миллиардов долларов безусловно был бы мощным сигналом для Москвы – особенно на фоне 67 миллиардов долларов, которые почти за три года предоставил Украине предшественник Трампа, Джо Байден.

Однако одна конкретная угроза в сторону Москвы таки прозвучала: Трамп пообещал ввести 100% тариф на товары из России, если Путин не согласится прекратить боевые действия в течение 50 дней.

Впрочем, учитывая непоследовательность Трампа в вопросах введения и отмены пошлин в прошлом, трудно сказать, будет ли это обещание реализовано.

Однако несомненно, в тональном плане понедельничные заявления Трампа являются знаковым моментом. Хотя он не казался раздраженным или злым на Путина, когда сказал: "Мы очень недовольны – я лично – Россией", было заметно, что определенное разочарование в российском лидере таки появилось.

Хотя пока недостаток конкретики вряд ли заставит Кремль просить о мире, изменение тона (а также готовность Европы платить за оружие) означает, что важнейший союзник Украины все еще готов поддерживать ее в борьбе за выживание,

– отмечают в The Guardian.