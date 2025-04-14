Пастор Трампа признался, как из ярого противника помощи Украины превратился в ее сторонника

Духовник Дональда Трампа Марк Бернс долгое время выступал против предоставления Украине военной помощи. Впрочем, после визита в Бучу он призвал Вашингтон отправить Киеву больше танков, истребителей и ПВО.

В интервью для The Kyiv Independent 9 апреля Марк Бернс рассказал, как изменилось его мировоззрение после визита в Украину, передает 24 Канал.

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Поддержка Украины – это и есть "Америка превыше всего"

Бернс признался, что пребывание в Украине в корне изменило его мнение. Раньше он был одним из самых ярых противников поддержки нашей страны.

Но все изменилось, когда я оказался в Киеве, когда я был в Буче, когда увидел зверства – невинных людей, которых убивали, расстреливали... Когда слышишь о таких зверствах... это кардинально меняет твое восприятие. Теперь я верю, что поддержка Украины – это и есть настоящее "Америка превыше всего",

– поделился Бернс.

Он отметил, что и в дальнейшем остается сторонником Трампа, которого считает лучшим президентом в истории США. Бернс говорит, что его поддержка Украины – это не удар в спину Трампу, а призыв к каждому американцу, которого, как и его самого, дезинформировали фейковые СМИ об Украине.

Например, фейковые новости утверждали, что Украина ненавидит церкви, уничтожает служения. Впрочем, пастор воочию убедился, что это неправда.

Бернс признает, что ранее имел ошибочное видение ситуации в Украине.

Я доношу это послание на самых высоких уровнях власти в США и по всему миру – мы должны поддержать Украину. Россия – агрессор,

– подчеркнул пастор.

По словам Бернса, Путин является "чистым злом", а Украина – суверенное государство, которое было жестоко, безжалостно атаковано агрессором – Россией.

Советник Трампа также понял, что дух Украины не сломлен. Украинцы готовы защищать свою землю, но больше всего они хотят мира.

Поэтому я говорю со всеми, кто готов слушать, чтобы донести: то, что Бог показал мне в Украине, тронуло мое сердце – и, может, тронет еще чье-то. Чтобы мир объединился в поддержку Украины, как когда-то объединился в поддержку Южной Африки во времена Нельсона Манделы,

– сказал Бернс.