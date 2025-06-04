Трамп заинтересован в завершении войны: в США сделали новое заявление об оружии для Украины

Президент США Дональд Трамп стремится завершить войну. Так в Соединенных Штатах еще не решили, будут ли дальше поставлять Украине оружие, или больше не будут способствовать продолжению боев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посла США при НАТО Мэтью Уитакера, которого цитирует "Радио Свобода".

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США еще не имеют никаких решений о поставках оружия Украине

Украина до сих пор получает от США помощь, которая была согласована прежней администрацией президента. По новым поставкам еще нет даже решений и даже неизвестно, будут ли они. Ведь Трамп делает шаги для завершения войны и хочет, чтобы Украина получала финансовую помощь от Европы.

Зато обмен разведданными и стабильная работа систем Starlink обеспечивается по-прежнему.

Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на сохранении возможностей президента Трампа для прекращения военных действий. Поэтому никаких решений относительно будущей помощи еще не принято,

– сказал Уитакер.

По словам господина посла, Соединенные Штаты рассчитывают, что Европейский Союз возьмет на себя лидерство в вопросе предоставления Украине "ресурсов и политического капитала", которые нужны для достижения прочного мира.

Напомним, значительную помощь Украине готова оказывать Великобритания. Так в Лондоне говорят об инвестициях в 350 миллионов фунтов для увеличения поставок беспилотников Украине. Также Королевство планирует поставить в ВСУ 140 тысяч артиллерийских снарядов и обучать наших бойцов.

А Германия обещала передать Украине крылатые ракеты Taurus. Однако окончательного решения по такой военной помощи в стране еще не приняли.