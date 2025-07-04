Надеемся на гибкость: генсек НАТО подчеркнул важность вооружения Украины
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте надеется на гибкость со стороны США в вопросе поставок оружия Украине, несмотря на приостановку части помощи.
- Рютте подчеркнул важность поддержки Украины на фоне нежелания России работать над прекращением огня, подчеркивая необходимость обеспечения Украины всем необходимым для продолжения борьбы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал приостановление части вооружения из США. Он заявил, что надеется на гибкость со стороны Соединенных Штатов в вопросе помощи Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Чего Рютте ожидает от США
Генеральный секретарь НАТО выступил на военной штаб-квартире НАТО в Монсе, Бельгии, после церемонии приветствия нового главнокомандующего Вооруженными силами США в Европе и Верховного главнокомандующего НАТО – генерала ВВС Алексуса Гринкевича.
Рютте отметил, что надеется на гибкость со стороны США в вопросе поставок оружия Украине.
США должны убедиться, что их запасы находятся на нужном уровне, ведь они являются критически важными для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость. Мы должны также убедиться, что Украина может продвигаться вперед,
– сказал он.
Такое заявление прозвучало на фоне приостановления США части обещанной военной помощи Украине. Событие подтверждали в Белом доме, заявив, что решение принято с целью поставить интересы Америки на первое место.
По словам Рютте, учитывая нежелание России работать над прекращением огня, союзники должны убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы оставаться в бою.