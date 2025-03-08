Не 350 миллиардов: насколько Трамп преувеличил размер помощи Украине от США

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что, мол, США потратили на помощь Украине 350 миллиардов долларов. Впрочем, как оказалось, эта цифра очень далека от реальной.

С начала полномасштабного вторжения США предоставили Украине не менее 123 миллиардов долларов общей помощи. Военная помощь составила 69 миллиардов долларов, или 56% от общего объема американской помощи, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какую военную помощь получает Украина

Среди конкретного оборудования, которое США передали Украине, есть системы противовоздушной обороны, дроны, реактивные системы залпового огня, радары, танки и противотанковое оружие.

Как союзники помогали Украине с 2022 по 2024 год / Фото Кильский институт мировой экономики

США поставляют Украине военную технику в рамках президентского механизма экстренного изъятия с августа 2021 года в ответ на подготовку России к полномасштабному вторжению. Этот механизм позволяет президенту передавать Украине технику непосредственно со складов США.

Согласно отчету Госдепартамента США, этот механизм использовался 55 раз для предоставления Украине военной помощи на сумму около 31,7 миллиарда долларов.

Остановка этого потока помощи может стать катастрофической для Украины. Уже в мае или в июне Силы обороны могут остаться без критически важных артиллерийских снарядов.

Хотя ЕС поможет частично восполнить эти пробелы, некоторое оборудование могут предоставлять только США. Например, систему противовоздушной обороны Patriot.

Также США опережают Европу в поставках тяжелого вооружения. Вашингтон предоставил Украине наибольшее количество гаубиц, зенитно-ракетных систем "земля-воздух" и реактивных систем залпового огня. Между тем Польша предоставила и пообещала больше всего танков.

Какие страны предоставили Украине больше всего оружия / Фото Кильский институт мировой экономики

Европейским союзникам Украины будет чрезвычайно трудно заполнить пробел, что останется после прекращения американской помощи. В 2023 году общие военные расходы 27 стран-членов ЕС и Великобритании составили около 388 миллиардов долларов, тогда как США потратили 916 миллиардов долларов – почти вдвое больше. Кроме того, США выделили 9% государственных расходов на оборону, что является самым высоким показателем среди стран НАТО, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Напомним, что в Киеве ранее заявляли, что Украина производит более 30% необходимого для своей обороны оборудования и боеприпасов. Президент Зеленский отмечал, что поставки военной помощи из США покрывают около 40% потребностей страны в обороне, тогда как другие союзники – преимущественно европейские – обеспечивают примерно еще 30%.