Пентагон подтвердил, что США возобновили военную помощь Украине

США официально возобновили военную помощь Украине и вернули обмен разведданными. В Пентагоне отметили, что администрация Трампа одновременно стремится достичь мира, но поддержка Киева остается ключевым приоритетом.

Об этом рассказал 24 Канал со ссылкой на заявление помощника министра обороны США по связям с общественностью Шейна Парнелла. Соединенные Штаты официально возобновили поставки военной помощи Украине, а также вернули обмен разведданными.

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Вашингтон возобновил передачу оружия и разведданных Киеву

По его словам, администрация президента Дональда Трампа сосредоточена на достижении мира, но также активно работает над поддержкой Украины.

Президент очень четко заявил еще во время своей предвыборной кампании, что его главная цель – остановить кровопролитие. В то же время он вместе с командой национальной безопасности пытается выступить посредником в сложном переговорном процессе,

– отметил Парнелл.

Он также подчеркнул, что любые переговоры о прекращении огня и территориальные вопросы будут сложными и потребуют тяжелых решений от обеих сторон.