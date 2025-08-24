В 2024 году Украина получила от НАТО военную помощь на 50 миллиардов долларов. В этом году сумма может увеличиться.

Детали рассказал председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera от 23 августа, перелает 24 Канал. С января 2025 года объемы уже составили 33 миллиарда долларов.

Что известно об объемах военной помощи?

Адмирал заявил о намерении продолжать военную помощь для Украины и даже увеличивать ее. Для него очевидно, что Киев стремится к диалогу, тогда как Кремль не хочет этого и "тянет время".

В НАТО надеются, что Украина сможет вести переговоры с позиции силы.

В 2024 году стоимость военной помощи достигла 50 миллиардов долларов. С 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов, но до конца года будем на уровне предыдущего показателя, прогнозы достаточно оптимистичны,

– отметил Драгоне.

Председатель военного комитета также отметил – украинская армия является образцом для Европы. НАТО при каждом удобном случае подтверждает, что полная поддержка Украины не изменится, пока не будет установлен справедливый и длительный мир.

