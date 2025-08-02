Духовный советник Трампа активно поддерживает Украину и призывает США прислать ей как можно больше оружия. Ранее Марк Бернс был противником военной помощи Киеву.

Его позиция изменилась в пользу Украины после визита в Бучу в апреле 2025 года. Тогда Бернс призвал Вашингтон отправить украинцам больше танков, истребителей и ПВО, передает 24 Канал.

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Что сказал Бернс об Украине?

2 августа духовный советник Трампа в соцсети "Х" написал следующее:

Держитесь, мои украинские братья и сестры. Помощь уже в пути!

При этом духовник не уточнил, о какой помощи идет речь.

Интересно, что он ретвитнул пост президента США, в котором тот рассказывает, что в ответ на ядерные угрозы Дмитрия Медведева приказал двум атомным подводным лодкам приблизиться к России.

К слову, посол США в НАТО Мэтью Уитакер заметил, что с 8 августа Россию ожидают разрушительные санкции и тарифы, если не будет достигнуто соглашение о перемирии. Ограничения ударят по торговым партнерам Кремля – Китаю, Индии и Бразилии. Также чиновник заявил, что, кроме санкций, у Трампа есть другие рычаги влияния.