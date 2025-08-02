Дональд Трамп посоветовал Дмитрию Медведеву "следить за словами", заявив, что тот заходит на опасную территорию. Заместитель главы российского Совбеза не успокоился и снова агрессивно ответил президенту США. Он призвал Трампа не забывать о его любимых фильмах про "ходячих мертвецов" и вспомнил советскую систему автоматического запуска ядерного оружия в случае чрезвычайной ситуации, передает 24 Канал.

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Как Ермак отреагировал на ответ Трампа Медведеву?

1 августа в интервью Newsmax американский лидер заметил, что Медведеву не следовало этого говорить.

У него острый язык. Он и раньше говорил неприемлемые вещи. Поэтому мы всегда должны быть готовы. И поэтому я направил в регион две ядерные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова – это лишь слова, и не более,

– сказал Трамп.



По словам президента США, он приказал двум атомным подводным лодкам приблизиться к России.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на эффектный ответ Трампа наглому Медведеву.

Чиновник сравнил его с реслингом, который когда-то был безумно популярным в Украине.

То, что сделал Президент Дональд Трамп вчера в ответ на слова Медведева – это был настоящий Tombstone Piledriver. Спокойно. Мощно. Уверенно. Именно так, как надо,

– написал Ермак.

Справка: Tombstone Piledriver – это культовый прием в профессиональном реслинге (профессиональная борьба), который стал знаменитым благодаря американскому реслеру The Undertaker (Гробовщик). Реслер захватывает соперника, переворачивая его вниз головой, так что она оказывается между ногами исполнителя. Затем он опускается на колени, "вбивая" голову соперника в ринг.

Ермак наглядно показал, что Трамп сделал с Медведевым / Фото телеграм-канал чиновника