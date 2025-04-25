Трамп прокомментировал, будет ли Украина получать ракеты Patriot и разведданные
- Дональд Трамп заявил, что вопрос поставки ракет Patriot и разведданных Украине зависит от результатов мирных переговоров между Украиной и Россией.
- Трамп выразил уверенность в возможности заключения мирного соглашения, которое может снять вопрос о поставках оружия и разведданных.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией вопрос о поставках ракет Patriot и разведданных больше не будет стоять. По его словам, все зависит от результатов переговоров.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время общения с журналистами в Белом доме после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в четверг, 24 апреля.
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Прекратится ли военная помощь США
В ответ на вопрос о том, прекратит ли Украина получать разведданные и ракеты Patriot, если США выйдут из переговорного процесса, Трамп ответил: "Посмотрим, что получится".
В то же время он выразил уверенность, что мирное соглашение таки удастся заключить.
И если мы заключим соглашение, это будет замечательно, нам не придется беспокоиться о том, что вы спрашивали. Вы можете задать этот вопрос через две недели, и мы увидим,
– отметил американский лидер.
Напомним, что по словам Трампа, следующие несколько дней будут важными в вопросе завершения войны в Украине. Он также отметил, что США хотят "быстро закончить эту войну".