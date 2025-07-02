В США объяснили, почему поставки оружия в Украину поставили на паузу

Вашингтон поставил на паузу поставки оружия Украине, объяснив это заботой о собственных оборонных потребностях. Приоритетом для США остается готовность защищать себя.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэттью Уитакера в эфире Fox Business. Вашингтон сделал это, чтобы позаботиться о собственной безопасности и быть готовым к защите.

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Вашингтон остановил часть помощи Украине

Витакер отметил, что принцип "Америка прежде всего" означает прежде всего заботу о стратегических оборонных потребностях самих Соединенных Штатов.

Я думаю, что самое важное, что именно так выглядит "Америка прежде всего": мы сначала должны позаботиться о потребностях Соединенных Штатов,

– пояснил он.

По словам дипломата, США должны быть готовы к любым вызовам, в том числе и к сдерживанию противника и защите собственной территории. Он вспомнил пример, когда американские B-2 бомбардировщики нанесли удары по иранским ядерным объектам, что продемонстрировало силу Вашингтона.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что США приостановили поставки в Украину части ракет для ПВО, артиллерийских снарядов и другого вооружения. В частности, речь идет о критически важных ракетах для систем Patriot, способных сбивать баллистические ракеты. В Минобороны Украины отметили, что официальных сообщений об этом не получали и уточняют детали.