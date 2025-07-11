Рубио объяснил заявление Трампа о передаче американского оружия Украине за счет НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал заявление президента Дональда Трампа относительно договоренности с НАТО о передаче Украине американского вооружения. Расходы на нее должен был бы покрыть Альянс.

Рубио прояснил это во время переговоров на полях саммита стран АСЕАН в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Комитет Сената США одобрил выделение 500 миллионов долларов Украине в новом оборонном бюджете

В чем позиция Трампа по передаче оружия Украине за счет НАТО?

Ранее Трамп заявил, что достиг согласия о финансировании военной помощи Украине за счет Североатлантического альянса. Рубио подчеркнул, что речь идет не о новой модели поставки вооружения, а об уже известном механизме, по которому страны Европы закупают американское оружие и передают его Киеву.

В конце концов, некоторые системы, которые нужны Украине, Европа не производит. Их придется закупать в США. Кроме того, я хотел бы отметить, что ряд оборонительных вооружений, в которых нуждается Украина, есть у наших союзников по НАТО... А некоторые уже сделали заказ на них,

– сказал госсекретарь.

По его словам, США поощряют партнеров сначала передавать оружие из своих резервов, а уже потом пополнять запасы через закупки у Соединенных Штатов.

"Ведь гораздо быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказать это на заводе и дождаться доставки. Так что, есть несколько различных подходов к этому вопросу, но главное, что сейчас в Европе есть существующие ресурсы, которые можно передать Украине, а потом европейцы смогут приобрести замену в США. Это один из аспектов, о котором, по моему мнению, вчера говорил президент", – отметил Рубио.

Напомним, Трамп отреагировал на удар России по роддому в Харькове. Он сказал, что что-то будет происходить, и мы это увидим.