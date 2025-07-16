Трамп сам звонил Мерцу, чтобы предложить предоставить Украине больше Patriot, – WSJ

Президент США Дональд Трамп звонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу после очередного российского обстрела. Он неожиданно поддержал инициативу по предоставлению дополнительной помощи Украине.

Это удивило Мерца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как Трамп резко изменил позицию по помощи Украине?

Как отмечается, изменение позиции Трампа по военной поддержке Украины стало результатом длительных усилий европейских лидеров и НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб, например, подружился с Трампом во время гольф-турнира во Флориде. Генсек НАТО Марк Рютте регулярно посылал американскому президенту одобрительные сообщения, а впоследствии даже в шутку назвал его "папой".

Канцлер Мерц встретился с Трампом лично во время визита в Белый дом в июне, а потом разговаривал по телефону почти каждую неделю. В одном из разговоров, 3 июля, он предложил американскому лидеру купить у США две системы Patriot для Украины после того, как США приостановили военную помощь Украине.

Как пишет WSJ, Трамп, похоже, не знал о приостановлении помощи, поэтому на месте обратился к присутствующему министру обороны Питу Гегсету: "Пит, что происходит?"

Через несколько дней после просмотра кадров разрушенных объектов в Украине, Трамп сам позвонил Мерцу и согласился на его инициативу – более того, он предложил продать пять систем Patriot вместо двух.

Этот шаг стал для немецкого канцлера неожиданностью, он понял, что Трамп окончательно потерял терпение к Владимиру Путину. Немецкий канцлер сразу согласился на покупку сразу 5 систем, хотя для этого ему с другими европейскими лидерами нужно было еще найти финансирование для них.