Украина получит оружия на 10 миллиардов долларов в первом пакете помощи, – Axios

В понедельник, 14 июля, на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил, что США будут продавать оружие европейским странам, которые затем будут передавать его Киеву. Первый пакет может обойтись в 10 миллиардов долларов.

Речь идет о ракетах, средствах противовоздушной обороны и артиллерийских снарядах. Детали сообщает Axios со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.

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Что известно о поставках оружия Украине?

По словам Трампа, соглашение предусматривает передачу Украине военной помощи на миллиарды долларов США.

Это – военное оборудование на миллиарды долларов, которое будет закуплено в США, пойдет в НАТО, и оно будет быстро распределено на поле боя. Украина это получит,

– отметил американский президент.

Ранее в CNN со ссылкой на собственные источники писали о системах Patriot, ракетах малой дальности, гаубичных снарядах и ракетах средней дальности класса "воздух – воздух".

В то же время другие собеседники рассказали Axios, что план поставки оружия Киеву предусматривает также передачу дальнобойных ракет, способных наносить удары вглубь территории России.

Напомним, на вопрос журналистки о поставках оружия Трамп ответил, что часть военной помощи прибудет в Украину уже скоро – "в течение нескольких дней".