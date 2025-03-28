Британия и Франция отправят военные группы в Украину для поддержки ВСУ, – Макрон

Великобритания и Франция отправят две военные группы в Украину на следующей неделе для подготовки плана поддержки Вооруженных сил Украины. Это решение стало результатом саммита в Париже, где были определены дальнейшие шаги в противостоянии российской агрессии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Эммануэля Макрона. В рамках саммита в Париже, Великобритания и Франция объявили об отправке двух военных групп в Украину на следующей неделе для работы над планом поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Макрон анонсировал отправку двух военных групп в Украину

Это решение является частью обсуждений по дальнейшей военной помощи Украине в противостоянии российской агрессии, которая получила еще 2 миллиарда евро на оборудование и конкретные меры, профинансированы благодаря военному планированию, ЕС и G7.

Саммит также стал платформой для создания Коалиции действий за прочный мир, где страны подтвердили готовность продолжать поддержку Украины, а также контролировать прекращение огня после его подписания Украиной и Россией. Четыре государства заявили о намерении создать силы поддержки для обеспечения "второй линии обороны" в Украине после подписания мирного соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что после саммита он позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы рассказать о достигнутых договоренностях и отметить, что сейчас все ждут ответа России на предложение США и Украины по прекращении огня.