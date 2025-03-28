Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис Еммануеля Макрона. У рамках саміту в Парижі, Британія та Франція оголосили про відправку двох військових груп до України наступного тижня для роботи над планом підтримки Збройних Сил України.

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Макрон анонсував відправку двох військових груп до України

Це рішення є частиною обговорень щодо подальшої військової допомоги Україні у протистоянні російській агресії, яка отримала ще 2 мільярди євро на обладнання та конкретні заходи, профінансовані завдяки військовому плануванню, ЄС та G7.

Саміт також став платформою для створення Коаліції дій за міцний мир, де країни підтвердили готовність продовжувати підтримку України, а також контролювати припинення вогню після його підписання Україною та Росією. Чотири держави заявили про намір створити сили підтримки для забезпечення "другої лінії оборони" в Україні після підписання мирної угоди.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що після саміту він зателефонував президенту США Дональду Трампу, щоб розповісти про досягнуті домовленості та зазначити, що зараз всі чекають відповіді Росії на пропозицію США та України щодо припинення вогню.