Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что у США, вероятно, нет реального плана действий. Он также подчеркнул, что Россия никогда не будет придерживаться никаких соглашений, о которых говорят в Украине и администрации Трампа.

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Как США стоит действовать с Россией

Николай Маломуж назвал четыре шага, на которые должны пойти США и другие партнеры Украины, чтобы способствовать завершению российско-украинской войны.

Первое, по его мнению, американцам вместе с британцами и странами Европы следует изменить тактику противодействия россиянам, в частности в течение определенного времени подготовить десятки тысяч высокоточных ракет и средств поражения нового поколения.

Тогда мы (ВСУ – 24 Канал) сможем начать активно гнать врага. Россия не выдержит такого наступления, потому что и сейчас не выдерживаю,

– сказал генерал армии.

Второе, говорится об оперативной части. Мировые спецслужбы знают обо всем близком окружении кремлевского диктатора, которое находится в Европе. Маломуж считает, если нажать этим на Путина, то он согласится на любые условия.

Также всем российским элитам (в Европе – 24 Канал) можно перекрыть доступ к состоянию. Есть еще много других оперативных, технических, коммуникационных, межнациональных и межрелигиозных аспектов, которые могут ударить по России,

– подчеркнул он.

Третье – падение цен на нефть и газ в пять раз.

Не на 10 – 20%, а в 5 раз. Это мощно подорвет экономику России,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Четвертое, стоит ввести новый миропорядок без войны, но начать его надо с прекращения боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке.

Важно! Журналист Игорь Яковенко отмечает, что Путин все больше выдвигает новые требования к Украине и США, пользуясь политикой Дональда Трампа, который фактически идет ему на уступки. Россия стремится к ослаблению санкций, в частности восстановление доступа банков к SWIFT, что позволило бы ей увеличить финансирование войны. В то же время Европа выступает против таких шагов и настаивает на усилении давления на Кремль.

Россия, которая угрожает ядерным оружием, должна быть заблокирована всеми странами по принципам международного права.