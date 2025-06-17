Насчет Ирана не сомневался: почему Трамп не решается на резкие шаги против России

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Израилю в борьбе с Ираном. При этом Дональд Трамп не хочет идти на жесткие шаги против России, которая напала на Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что Трамп действительно действует значительно мягче против России, чем против Ирана. И ответ тут достаточно прост.

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Почему Трамп не идет на резкие шаги против России

Как отметил Юнус, возможности Ирана нельзя сравнивать с российскими. Хотя, несмотря на все ресурсы, Кремль так и не смог достичь значительных успехов в войне против Украины. Потери России уже достигли более 1 миллиона личного состава.

Россия – не Иран. Трамп это понимает. Байден это понимал. Да и Европа понимает. Поэтому они вели себя осторожнее. Раньше старались держать их "на привязи". Понемногу подкармливали Россию. Россия-НАТО, G8, "северные потоки", перезагрузка отношений. Так они держали их возле себя и хорошо зарабатывали,

– отметил Юнус.

Запад и Китай продолжают использовать Россию. Она постепенно теряет свое влияние. Но, к сожалению, это постепенный и длительный процесс.

Россия в ослабленном состоянии. Но стоит на ногах. В конце концов Россия будет вынуждена сдавать Иран, сдаст Ливию. Ранее сдали Сирию. Каждое такое ослабление будет усиливать позиции Украины,

– сказал Юнус.

Добавим, по данным СМИ, Соединенные Штаты хотят предоставлять еще меньше военной помощи для Украины. Там собираются перекинуть все на ЕС. По их мнению, таким образом удастся достичь "мирного урегулирования путем переговоров". Кроме того, известно, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на саммите G7 в Канаде.