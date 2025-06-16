Общее количество потерь российских солдат уже превысило миллион и сейчас составляет ориентировочно 1 005 060. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 16 июня

С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:

личного состава – около 1 005 060 (+1200) человек;

танков – 10 939 (+2);

боевых бронированных машин – 22 811 (+7);

артиллерийских систем – 29 208 (+18);

РСЗВ – 1418 (+0);

средств ПВО – 1187 (+1);

самолетов – 416 (+0);

вертолетов – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 804 (+95);

крылатых ракет – 3346 (+9);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 52 096 (+79);

специальной техники – 3916 (+1).



Потери врага по состоянию на 16 июня / Инфографика Генштаба ВСУ